شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها ختام الأهلى لاستعداداته لمواجهة الوداد المغربى غدا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى إقامة مباراتين بالدورى انتهت بفوز بيراميدز على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل فيوتشر وايسترن كومبانى بهدف لمثله.

انطلاق مران الأهلي الأخير بالمغرب استعدادا لنهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

انطلق المران الأخير للأهلي استعدادا لمباراته ضد الوداد المغربي غدا الاثنين فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأدى الفريق الأحمر مرانه الختامي على الملعب الرئيسي لاستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

بيراميدز يهزم المصرى 3 / 1 ويلاحق الزمالك على قمة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويزيد أوجاع الفريق البورسعيدى الذى تلقى الهزيمة الرابعة على التوالى.

ثلاثية بيراميدز تقرب الشعباني من الرحيل والتوأم وغريب أبرز المرشحين لخلافته

استقر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، على فسخ التعاقد مع معين الشعباني المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين بعد انتهاء مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بتنظيم مسابقات الناشئين والبراعم

أخطر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الدوري رسميًا بمواعيد بطولات الشباب والناشئين للموسم المقبل، وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، "سيتم تنظيم بطولات الجمهورية 2001، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 كما سيتم تنظيم بطولات الأفرع للمواليد السابق ذكرها كم سيتم تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010، 2011 ، 2012 ، 2013.

واصل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من المباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يشارك اللاعب معه فى أى مباراة رغم شفائه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.