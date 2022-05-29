أبرزها لقاء القمة أمام الزمالك.. 6 مباريات قوية تنتظر الأهلي خلال شهر يونيو والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباريات قوية خلال شهر يونيو، ببطولتي كأس مصر والدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في كأس مصر

الأهلي والمصري السلوم

تقام المباراة يوم 12 يونيو فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

الأهلي وبيراميدز

تقام المباراة يوم 26 يونيو فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ضمن مباريات كأس مصر 2021.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

مباريات الأهلي في الدوري المصري

الأهلي وإيسترن كومباني

تقام المباراة يوم 15 يونيو فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي والزمالك

تقام المباراة يوم 19 يونيو فى تمام الثامنة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي وغزل المحلة

تقام المباراة يوم 22 يونيو، فى تمام التاسعة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي وسموحة

تقام المباراة يوم 29 يوينو فى تمام الساعة التاسعة والنصف

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.