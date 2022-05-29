شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية بيراميدز تقرب الشعباني من الرحيل والتوأم وغريب أبرز المرشحين لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، على فسخ التعاقد مع معين الشعباني المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين بعد انتهاء مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يحدد مجلس المصري خليفة الشعباني خلال ساعات، حيث تتجه المؤشرات إلى عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد الضغط الجماهيري، فيما دخل شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق فى المنافسة أيضا.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 8 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 8 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 7 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 24 نقطة.