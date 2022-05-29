شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تؤازر اللاعبين بعد مرانه الأخير بالمغرب وتردد هتافات حماسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي على مؤازرة اللاعبين في مرانهم الأخير مساء اليوم الأحد قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الاثنين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أدى الفريق الأحمر مرانه الختامي على الملعب الرئيسي لاستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحرصت جماهير الأهلي على التواجد خارج ملعب محمد الخامس الذي استضاف المران الختامي للأهلي، وحرصت على ترديد الهتافات الحماسية مثل" العب برجولة.. موت على الكورة.. افريقيا للرجال.. وانت الأسطورة".

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم صباح الأحد، بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلا من: المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبو عبلة، طبيب الفريق.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 والتي أقيمت في المغرب وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي « ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلا خاصا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ضمن استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.