شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يستقبل وفد نظيره الفلسطينى.. ويوضح آخر تطورات إصابة ميار شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اتحاد التنس وفدا من نظيره اتحاد التنس الفلسطينى الذى يزور مصر حاليا، حيث التقى السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وأعضاء مجلس الإدارة محمد إبراهيم والمهندس أحمد عبده وأحمد كمال الوفد الفلسطينى بمقر نادى الزهور بمدينة نصر على هاهش بطولة الرواد.

وتم خلال اللقاء بحث تحقيق مزيد من التعاون بين الاتحادين المصرى والفلسطينى فى المرحلة المقبلة.

وعلى جانب آخر أكد المهندس وليد سامى أن نجمة التنس المصرى ميار شريف بدأت فى مرحلة العلاج الطبيعى للإصابة بشرخ فى القدم والتى تعرضت لها فى بطولة رولان جاروس مؤخرا وحرمتها من استكمال مشوارها فى البطولة.

وقال سامى، في تصريحات له، إن ميار شريف تخضع للعلاج في إسبانيا، حيث تقيم وتتدرب هناك بصفة دائمة.

وأضاف، إن ميار شريف لن تتمكن من اللحاق ببطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى، حيث يستغرق علاجها ثمانية أسابيع.

وأكد أن مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعى على تواصل دائم مع اللاعبة ميار شريف للاطمئنان على حالتها أولا بأول.

واختتم حديثه قائلا: إن هناك ثقة فى عودة ميار شريف من الاصابة اقوى من ذى قبل خاصة أنها باتت رمزا للفتاة المصرية القادرة على تحقيق أفضل الإنجازات، وتسببت فى رفع سقف طموح لاعبى ولاعبات التنس المصريين إلى أبعد مدى.