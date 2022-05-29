شكرا لقرائتكم خبر عن الدسوقي: تحديد مصير سيد عيد مع الداخلية بعد مباراة الزمالك في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عثمان الدسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن هناك مفاوضات جارية مع سيد عيد، المدير الفني للفريق، لاستمراره مع الفريق بالدوري بعد تحقيق حلم الصعود، موضحا أن الأمور لم تتضح حتى الآن.

وقال الدسوقي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "سيد عيد مستمر حتى مباراة الزمالك في كأس مصر المقرر لها 13 من يونيو المقبل، بعدها ستكون هناك جلسة لتحديد مصير المدرب من الاستمرار أو الرحيل".

وعن الصفقات الجديدة أوضح المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن الفريق ينتظر انتهاء الموسم الجاري لتحديد احتياجاته، وكذلك موقف الفرق المعرضة للهبوط حيث إنها أكثر الأندية التي تسمح بانتقال لاعبيها.

وأكد الدسوقي أن صعود الفريق إلى الدوري الممتاز قبل نهاية دوري القسم الثاني بأربع مباريات جاء بمجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة سيد عيد واللاعبين ومجلس الإدارة وجهد ثلاثة مواسم، مشيرًا إلى أن الصعود يعد إنجازا كبيرا بقيادة سيد عيد في أول تجربة له خارج نادي النصر.