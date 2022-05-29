شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز بيراميدز على المصرى 3/1 بالدورى، فى الوقت الذى نجح فيه إيسترن كومبانى فى فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام فيوتشر، كما اختتم الأهلى استعداداته اليوم لمواجهة الوداد المغربى غدا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بيراميدز يهزم المصرى 3 / 1 ويلاحق الزمالك على قمة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويزيد أوجاع الفريق البورسعيدى الذى تلقى الهزيمة الرابعة على التوالى.

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بتنظيم مسابقات الناشئين والبراعم

أخطر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الدوري رسميًا بمواعيد بطولات الشباب والناشئين للموسم المقبل، وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، "سيتم تنظيم بطولات الجمهورية 2001، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 كما سيتم تنظيم بطولات الأفرع للمواليد السابق ذكرها كم سيتم تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010، 2011 ، 2012 ، 2013.

يتصدر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، قائمة هدافى الفريق أمام الوداد المغربى تاريخياً، قبل المواجهة المرتقبة مساء الاثنين، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

واصل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من المباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يشارك اللاعب معه فى أى مباراة رغم شفائه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

أثنت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، على لاعبة ماليزيا أيفا أزمان، عقب المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.