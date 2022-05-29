شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى شلبى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اهتمامات الأهلى والزمالك للحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية، خصوصا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتقديمه أداء فنيا رائعا لفت أنظار القطبين.
وكشف مصدر أن مصطفى شلبى تلقى اتصالات من الأهلى الزمالك أبدوا فيها رغبتهما بضم اللاعب فى الميركاتوا الصيف، مؤكدا أن اللاعب رحب بهذا التواصل من القطبين وأبلغهما أنه يتشرف بالدفاع عن ألوان الأهلى والزمالك.
يعقد محمود الخطيب، الذي يترأس بعثة فريق الأهلي في كازابلانكا، اجتماعًا فى السادسة مساءً بتوقيت المغرب، مع أعضاء المجلس المرافقين للبعثة «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل، ومحمد شوقي وحسام غالي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة»؛ وذلك لمناقشة كافة الأمور الخاصة بمباراة الغد وفي مقدمتها تذاكر المباراة وما طلبه النادي في الاجتماع الفني صباح اليوم، وكذلك ما طلبه في الأيام السابقة.
ويحاول رئيس الأهلي ترتيب كافة الأمور بما يضمن مساندة الفريق ودعمه في لقاء الغد؛ للحفاظ على اللقب الأفريقي للعام الثالث على التوالي.
الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم صباح اليوم الأحد، انتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.
وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلا من؛ المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، على إيقاف السيارة التى كانا يستقلانها عقب المؤتمر الصحفي لتلبية رغبة طفل مغربي.
وفوجئ الثنائي بوقوف طفل ووالده أمام السيارة الخاصة بالمدير الفني واللاعب أمام مركب محمد الخامس يطلب منهما التقاط الصور التذكارية ومصافحة الشناوي وموسيماني.