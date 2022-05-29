شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى شلبى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اهتمامات الأهلى والزمالك للحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية، خصوصا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتقديمه أداء فنيا رائعا لفت أنظار القطبين.

وكشف مصدر أن مصطفى شلبى تلقى اتصالات من الأهلى الزمالك أبدوا فيها رغبتهما بضم اللاعب فى الميركاتوا الصيف، مؤكدا أن اللاعب رحب بهذا التواصل من القطبين وأبلغهما أنه يتشرف بالدفاع عن ألوان الأهلى والزمالك.