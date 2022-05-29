شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام تقيم معسكرا لقضاة الملاعب بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، إقامة معسكر لحكام الدوري الممتاز، خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام، في الفترة من 3 يونيو المقبل وحتى 14 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يقام المعسكر بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، بحضور حكام الدوري الممتاز، شامل الحكام الدوليين، والنخبة والحكام المميزين، وأيضا حكام تقنية الفار.

وينقسم المعسكر لثلاثة أفواج، تحت إشراف أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويأتي في إطار استغلال فترة توقف الدوري العام بسبب التوقف الدولي.

ويشمل المعسكر عددا من المحاضرات العملية والنظرية، واختبارات "فيديو تست"، واختبارات "يويو تست"، وعدد من محاضرات تعديلات القانون.

ومن المقرر حضور أكثر من 50 حكما مشاركين في مباريات الدوري الممتاز سواء حكام ساحة أو مساعدين.