شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الشعباني مع المصري في 33 مباراة بعد ثلاثية بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعيش جماهير النادي المصري حالة من الترقب، بعدما شهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا داخل النادي حول مصير معين الشعباني المدير الفني للفريق، والذي اقترب من الرحيل بعد الهزيمة من بيراميدز، خلال مباراة الجولة 21 التى جمعت الفريقين اليوم وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، وتأتى هزيمة بيراميدز ضمن سلسلة نتائج سلبية تعرض لها المصري الفترة الأخيرة.

وقاد معين الشعباني النادي المصري منذ بداية الموسم الجاري فى 33 مباراة بالدوري العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية التى ودعها الفريق البورسعيدي من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والإياب بنتيجة 3/2.

وحقق الشعباني 10 انتصارات وتعادل فى مثلها وخسر 13 مباراة أخرى، كان أكبر فوز حققه المصري تحت قيادة الشعباني هو الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة.



وجاء كشف حساب معين الشعباني مع النادي المصري كالتالي: وجاء كشف حساب معين الشعباني مع النادي المصري كالتالي:

قاد المصري في: 33 مباراة

فاز في: 10 مباريات

خسر في: 13 مباراة

تعادل في: 10 مباريات

ودع كأس الكونفدرالية من ربع النهائي

يحتل المصري تحت قيادته المركز الـ 14 بالدوري

أكبر فوز حققه المصري تحت قيادة الشعباني: 3/0 على الجونة

فاز على الأهلي: 1/0

خسر من الزمالك: 2/1