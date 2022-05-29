شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق: الفوز على المصرى أعاد بيراميدز للمنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد صادق، لاعب وسط نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري، مؤكدا أن الانتصار جاء في توقيت مناسب بعد 3 مباريات بدون انتصار، والفوز عاد بالفريق مرة أخرى للمنافسة على اللقب الغالي.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية لم تكن النتائج جيدة ومرضية بالنسبة لطموح الفريق وأهدافه في الدوري، خاصة أن الكل هدفه الأساسي هو المنافسة على لقب البطولة، ومن الجيد تحقيق هذا الانتصار الغالي الذي جاء في توقيت مناسب وقبل توقف طويل للدوري.

وشدد على أن الفريق سيعمل جيدا مع جهازه الفني لتفادي بعض الأخطاء خلال فترة التوقف الطويلة المقبلة بسبب استعدادات المنتخب، على أن يعود الفريق بصورة جيدة لمواصلة تحضيراته للبطولة.