شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي "بطل" حالات الطرد المثيرة بالدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الإثارة والجدل عنوان حالات الطرد لفريق المصرى البورسعيدى هذا الموسم، حيث تلقى الفريق 4 حالات طرد من انطلاق الموسم حتى الجولة 21 من المسابقة، منها حالتا طرد مثيرتان للجدل.

وفى مباراة اليوم التى جمعت المصرى ببراميدز أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لمحمد عنتر لاعب المصرى البورسعيدى أثناء خروجه من أرض الملعب لاستبداله أمام بيراميدز فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ورغم إشهار البطاقة الحمراء لعنتر إلا أن الحكم محمود البنا أشار إلى إجراء التبديل وخروج اللاعب ونزول حسين رجب، وبعدها تم تنفيذ ركلة الجزاء التى حصل عليها بيراميدز وسجل منها فخرى لاكاى هدف التقدم.

وفى الدور الأول من الدورى شهدت واقعة طرد أحمد حمودى من المصرى أمام فاركو واقعة مشابهة احتج على أثرها فريق فاركو وطالب بإعادة المباراة، حيث تعرض النجم أحمد حمودى لاعب النادى المصرى البورسعيدى، للطرد فى الدقيقة 69 من عمر مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة السابعة من الدورى المصري.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة وقتها البطاقة الحمراء فى وجه حمودى بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودى مع أحد لاعبى فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب مباشرة وليس بعد استبداله، وبعد خروج حمودى من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية وأتبعها بإشهار البطاقة الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.