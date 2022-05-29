شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: التهور والأخطاء في دفاع الأهلي ضد مصلحة الفريق بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أنه يجب على موسيمانى مدرب فريق الأهلى إغلاق المباراة على فريق الوداد في نهائي دورى أبطال أفريقيا، وعدم التسرع على عامل الوقت؛ لأن الوداد لديه ضغوط أكثر.

وأَضاف العشرى، في تصريحات خاصة، أن دفاع الأهلى عليه عدم التهور أو ارتكاب أخطاء؛ لأن هذا ليس في صالح الفريق، لذا لا بد من الوعى التكتيكى؛ لأن في هذه المباريات يتم صنع الفارق من خلال جزئيات صغيرة.

وأشار طارق العشرى إلى أنه لا بد من وضع استراتيجية جيدة للخروج بالمباراة للأهداف المطلوبة، وفيما يخص الجماهير فعليها الالتزام التام في مثل هذه المباريات.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلي، إن النادي لم يتلق أى مكاتبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف او احتمالية توقف تقنية الـVAR أثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن مسئولى "الكاف" أكدوا في الاجتماع الفني للمباراة الذى عُقد ظهر اليوم الأحد لممثلي النادي الأهلي فى ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.