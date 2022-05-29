منتخب مصر يحصد 16 ميدالية بالبطولة الأفريقية لشباب الكونغ فو بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - نجح أبطال المنتخب الوطنى للووشو كونغ فى حصد 16 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة أفريقيا الخامسة للشباب المقامة فى دولة الجزائر.

وحصد الميداليات كل من: طارق رأفت عبد الكريم الذى توج بـ ذهبيتين وأخرى فضية كما حصد محمود على أحمد ميدالية ذهبية وفضية و برونزية كما حصد على عصام ميداليتين ذهبيتين.

وفى منافسات الفتيات توجت هبة الله مصطفى شبيب بثلاث ميداليات ذهبية وملك ابراهيم محمد التى توجت بذهبيتين وجنى عماد مصطفى بثلاث ذهبيات أيضًا.

وبهذه النتائج يتصدر أبطال المنتخب الوطنى جدول ترتيب المجموعة A ومن المقرر أن تقام غدًا منافسات مجموعتى E و C ضمن منافسات البطولة الإفريقية للشباب.

وأشاد شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى بنتائج فريق الشباب حتى الآن مؤكدا أن المنتخب الوطنى للكونغ فو استطاع أن يكون على قدر المسؤولية بعد حصد ذلك العدد من الميداليات ضمن الدول المنافسة فى البطولة الإفريقية.

وتشارك مصر فى بطولتى الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعب ولاعبة من المنتخب الوطنى للووشو كونغ فو.

وضمت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة فى بطولتى الكأس الأفريقية الثالثة للووشو كونغ فو والبطولة الأفريقية الخامسة للشباب كلًا من:

أيمن جلال- محمود عاطف - عمر ممدوح-أحمد اسماعيل- جمعة رجب- محمد خالد - يوسف كريم - أحمد عاطف - محمود عبد الكريم - يوسف لملوم - عمرو خالد - عبد الفتاح أحمد - عمر شتا - محمد رضا - سندس محمد سنبل - بلال حسن- ملك منتصر- ملك الجارحى - عمار محمد -جنى عماد - ملك ابراهيم وياسمين سليم - شهد حمدى- إسراء رجب - جنات هيثم - حبيبة رمضان- جنى عادل- شروق فوزي.