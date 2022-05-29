شكرا لقرائتكم خبر عن التركيز على جوانب خططية وفنية في مران الأهلي الختامي بالمغرب قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بمشاركة جميع اللاعبين، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يستضيف مواجهة الفريق أمام الوداد في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقبل انطلاق المران حرص الجهاز الفني والإداري على قراءة الفاتحة، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال، قبل الانخراط في بعض الجوانب الفنية والخططية الخفيفة خلال تدريبات الكرة، وشارك حراس المرمى في تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد حرص على عقد محاضرة بالفيديو داخل فندق الإقامة قبل المران الختامي، للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الوداد غدًا.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا صباح اليوم الأحد، وانتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة، وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلًّا من المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني، بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 التي أقيمت في المغرب، وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلًا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي «ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلًا خاصًّا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدًا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف، كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.