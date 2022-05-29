شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 29-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول بالزمالك، يتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب انتهاء مباريات اليوم الأحد 29-5-2022.

وأقيمت اليوم الأحد 29 - 5 - 2022، مباراتان بالدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز بيراميدز على المصرى بنتيجة 3-1 وتعادل فيوتشر مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:

أحمد سيد زيزو الزمالك 11

مابولولو الاتحاد السكندري 10

مروان حمدي سموحة 10

جون أوكويي إيبوكا إنبي 9

مصطفى شلبي إنبي 7

خالد قمر الجونة 7

محمد هلال البنك الأهلي 7

أحمد عاطف فيوتشر 6

عمر السعيد الزمالك 6

أحمد رفعت فيوتشر 6

ناصر منسي البنك الأهلي 6

مامادو نياس المقاولون العرب 6

علي معلول الأهلي 6

أيمن الصفاقسي فيوتشر 6

وواصل الزمالك صدارته لترتيب جدول الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 29-5-2022 برصيد 44 نقطة بينما تواجد بيراميدز في المركز الثاتى برصيد 43 نقطة بعد الفوز الذى حققه على المصري، بينما جاء الأهلى في المركز الثالث برصيد 37 نقطة علما بأنه لعب عدد مباريات أقل.