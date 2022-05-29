شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: من الصعب أن يصل الأهلى للنهائى ويخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر ريان نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن معدن لاعبى النادى الأهلى مختلف تماما، وإن لاعبى الأهلى يضعون أنفسهم بمكانة عالية حتى لو كانت إمكانيات اللاعبين أضعف، ومن الصعب جدا أن يصل الأهلى للنهائى ويخسر، ولاعب الأهلى يصب تفكيره على إسعاد جماهيره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: محمود الخطيب يرفع قوة اللاعبين 100 %، وهو طول عمره نجم وتواجده مع اللاعبين يعد دافعا معنويا عاليا وربما تكون الضغوط على فرقة الوداد أكبر .

وتابع: في مباريات النهائي هدف كل لاعب هو المكسب ، والنادى الأهلى بنسبة كبيرة هيلعب 4 – 3 – 3 لأنها تجعله يسيطر على منتصف الملع ولا تفرق من هم اللاعبين الثلاثة ويكون مسيطرا وستحوذا بشكل كبير حتى لو لم يكن السولية موجودا ولم يعد موسيمانى معتمدا بشكل كبير في الفترة الأخيرة على قفشة .