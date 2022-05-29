الحكمان طارق سامى ومحمد حسن يشاركان فى كأس العرب لكرة الصالات

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا غدا، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل، فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، ومن المقرر أن تضم القائمة 25 لاعبا.