شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: سعيد بتحقيق الفوز على المصرى والخروج من مرحلة سوء الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري، مشددا على أن الفوز كان صعبا والمباراة كانت مهمة بالنسبة للفريق، مؤكدا أن الشوط الأول حاول خلاله النادي المصري إغلاق المساحات واللعب الدفاعي، وعدم المغامرة، وفي الشوط الثاني نجح الفريق في تحويل سيطرته الكاملة إلى أهداف وتسجيل 3 أهداف غالية وانتصار رائع.

وأكد أن المرحلة الماضية كانت صعبة خاصة مع عدم تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، وكان من الضروري الانتصار في مواجهة المصري، ومن الجيد دخول فترة التوقف الدولي الطويلة بانتصار غال وثلاث نقاط غالية.

وأشار إلى أن الفريق يأخذ كل مباراة يلعبها بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، والمشوار لا يزال طويلا، والانتصار في كل مواجهة سيضع بيراميدز في مكان ممتاز بجدول الدوري، موضحا أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، ومن الجيد الخروج من مرحلة سوء الحظ وتحقيق انتصار مهم.