شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 29-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 29 - 5 - 2022، مباراتين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث التقى المصرى البورسعيدى مع بيراميدز وواجه فيوتشر نظيره إيسترن كومبانى.

وجاءت نتائج الدورى كالتالى:

فيوتشر 1- 1 إيسترن كومبانى

تعادل نادى إيسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

سجل أحمد رفعت هدف التقدم لنادى فيوتشر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها محمد فاروق بعد شد من المدافع محمد صالح، ليترجمها رفعت بنجاح، وتعادل الفلسطينى محمد صالح لإيسترن في الدقيقة 44 من رأسية رائعة مستغلا تنفيذ ركلة ركنية بإتقان.

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 36 نقطة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، حصدها من 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

فى المقابل، رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.

بيراميدز 3-1 المصرى

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويزيد أوجاع الفريق البورسعيدى الذى تلقى الهزيمة الرابعة على التوالى.

سجل الأهداف فخرى لاكاى لبيراميدز فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم هيثم العيونى لاعب المصرى بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 74 لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق السماوى، ثم سجل العيونى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 2 / 1، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لبيراميدز فى الدقيقة 91.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 44 حصدها من 20 مباراة، بينما جمع الفريق السماوى نقاطه من 21 مباراة، حيث فاز فى 13 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

بينما تجمد رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة 20 نقطة، فى المركز الرابع عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9، وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

واصل الزمالك صدارته لترتيب جدول الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 29-5-2022 برصيد 44 نقطة بينما تواجد بيراميدز في المركز الثانى برصيد 43 نقطة بعد الفوز الذى حققه على المصري، بينما جاء الأهلى في المركز الثالث برصيد 37 نقطة علما بأنه لعب عدد مباريات أقل.