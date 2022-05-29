شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 29 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: مجلس إدارة النادى يرفض الوساطة فى أزمة كهربا، ويسابق الزمن من أجل تسديد غرامة ماريتميو البرتغالى، والذى كان يلعب له محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق السابق وسيراميكا الحالى.

الزمالك يسابق الزمن لسداد غرامة ماريتيمو البرتغالي قبل 30 يونيو

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل توفير قيمة الغرامة المستحقة لنادى ماريتيمو البرتغالى، بعدما قضت المحكمة الرياضية الدولية فى وقت سابق بتغريم القلعة البيضاء مليون يورو فى قضية لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم

الزمالك يُجهز أيمن حفنى لمواجهة الداخلية فى كأس مصر بسبب غياب الدوليين

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على تجهيز أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق بشكل قوى من أجل مشاركته فى مواجهة الداخلية، المقرر لها 13 يونيو المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

الزمالك ينتظر عودة طارق حامد من إسبانيا للاطلاع على التقرير الطبى

ينتظر الجهاز الطبى بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، عودة طارق حامد لاعب الوسط من إسبانيا للاطلاع على التقرير الطبى الذى سيحصل عليه من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

فيريرا يدرس خماسية الأهلى فى الدور الأول قبل مباراة القمة 19 يونيو

يحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دراسة مباراة قمة الدور الأول مع الأهلى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3، وذلك قبل المواجهة المنتظر أن تجمعهما يوم 19 يونيو المقبل.

الزمالك يرفض الوساطة فى غرامة محمود كهربا ويتحرك لإيقاف اللاعب

رفض مسئولو نادى الزمالك وساطة بعض المقربين من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق السابق والأهلى الحالى، لحل أزمة الغرامة التى الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم اللاعب مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

فيريرا يستغل فترة توقف الدورى لمعالجة أخطاء الزمالك

يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، فترة توقف مسابقة الدوري في ظل انشغال منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا، وحصول الزمالك على 14 يومًا بدون مباريات قبل أن يلتقى مع فريق الداخلية يوم 13 يونيو في مسابقة كأس مصر، من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبو فريقه بشكل مستمر.