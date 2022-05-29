شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس يمنح لاعبى بيراميدز راحة 4 أيام بعد الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، خلال فترة التوقف المقبلة للدوري الممتاز؛ بسبب التجمع الدولي.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز بملعب برج العرب، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

وقرر المدير الفني عودة الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة إيسترن كومباني المحدد لها يوم 22 يونيو المقبل في الدوري الممتاز.