العدالة يعيد دوري المحترفين للقرية

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واحتفل أبناء سيهات بعودة الخليج لدوري الأضواء بعد 5 سنوات قضاها في دوري الدرجة الأولى عقب هبوطه موسم 2017.فيما عاد فريق العدالة مجددا لدوري الأضواء بعد هبوطه في موسم 2019 /2020، لتعيش قرية (الحليله) بمحافظة الأحساء هي الأخرى، ليله فرح عارمة بهذه العودة وهي الثانية للفريق بدوري الكبار، حيث احتفلت الجماهير الحساوية ببعثة الفريق بمقر النادي عقب وصوله من جدة.
تهنئة بالإنجاز
بارك أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد لناديي الخليج والعدالة صعودهما لدوري المحترفين منوهين بالدعم السخي الذي حظي به القطاع الرياضي بالمملكة وهو الأمر الذي أثمر عن تنافسية عالية شهدها دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مشيدين بالطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية.
الموسم الأصعب
من جانبه قدم قائد فريق العدالة السابق يسري الباشا ومدير الفريق السابق، التهنئة لأمير الشرقية ونائبه بصعود فريقه العدالة، مؤكدا أن اهتمامهما كان سببا مباشرا في صعود العدالة والخليج معا لدوري الأضواء.
وقال الباشا «ما حققه فريق العدالة إنجاز كبير يسجل لرياضة المنطقة الشرقية وتأكيد على العمل المميز الذي قدمته إدارة النادي وكافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين خلال الموسم الحالي».
وتابع «الموسم الحالي يعد الأصعب بعد أن شهد تنافس أكثر من 5 فرق على الصعود حتى آخر جولة من مباريات دوري يلو».
أسباب الصعود
وقال الباشا «إن من بين أسباب الصعود، عمل إدارة النادي على سلخ جلد الفريق وإضافة أكثر من 23 لاعبا في فترتي التسجيل».
وأضاف «كان لهذا الإجراء دور كبير في صعود الفريق بالإضافة إلى توفيق الإدارة في اختيار العنصر الأجنبي الذي أسهم في صعود الفريق وخاصة المهاجم المالي إبراهيم تانديا، حيث كان له دور كبير في الصعود، إضافة للبرازيلي ليما كاريوس».
العدالة بعد الصعود بحسب الباشا
- عمل مضاعف من إدارة النادي بقيادة عبدالعزيز المضحي.
- تسخير الخبرة المكتسبة في اختيار عناصر أجنبية تناسب دوري المحترفين.
- ضرورة دعم الفريق بعدد وافر من اللاعبين المحليين.
- العمل على تفادي الأخطاء التي كلفت الفريق الهبوط موسم 2019 /2020.
- التفاف رجال المنطقة حول الإدارة.
- دعم مجلس الإدارة ماديا ومعنويا.
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