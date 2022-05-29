عاد الوحدة سريعا.. فهل يصمد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على طريقة الحزم، حسم الوحدة عودته السريعة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد قضاء موسم واحد فقط بدوري الدرجة الأولى، وهو ما فعله الحزم أيضا في الموسم الماضي، حيث عاد بعد موسم واحد في الأولى؛ لكنه في المقابل أعلن هبوطه السريع وعودته لدوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يخيف أنصار فريق الوحدة أكثر فرق دوري المحترفين تعرضا للهبوط منذ انطلاقته في موسم 2008 /2009.

وكان الخليج حسم لقب دوري يلو للدرجة الأولى أمس الأول، مستفيدا من التعادل مع نجران 0/0 في الجولة الـ 38 الأخيرة، بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة بالتساوي مع العدالة 66 نقطة، الذي صعد أيضا بتعادله 0/0 مع فريق جدة.

كما صعد الوحدة باحتلاله المركز الثالث برصيد 65 نقطة عقب فوزه على الدرعية 3/ 0، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة.

الأكثر صعودا وهبوطا

يحتل فريق الوحدة صدارة الفرق التي تعرضت للهبوط في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، حيث هبط 4 مرات مواسم 2010 /2011، و2012 /2013، و2016 /2017، و2020 /2021، يليه القادسية والحزم بواقع هبوط كل منهما 3 مرات.

المركز الأفضل للوحدة

أفضل مركز حققه الوحدة أحد مؤسسي فرق دوري المحترفين تم في موسم 2019 /2020، حينما حل في المرتبة الرابعة التي كفلت له المشاركة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه لم يستفد من هذه الفرصة وخسر على ملعبه أمام فريق القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 3 /2 بعد التعادل في الشوطين الأصلي والإضافي 1/1.

توقف الطموح عند الصعودأصبح الصعود لدوري المحترفين ليس بالأمر الصعب لدى فريق الوحدة، كما أن الهبوط أيضا بات سهلا بالنسبة له، فما أن يهبط حتى يصعد، وما أن يصعد حتى يهبط.

وطوال تاريخه بدوري المحترفين، ظل يشكل مصدر خطورة على فرق الدوري ثم يستسلم بسرعة ليعود لمحطة البحث عن البقاء بعد التفريط السهل في مباريات تحسب في المتناول، الأمر الذي جعل جماهيره لا تحلم بمنافسة فريق كرة القدم على الألقاب، فيما تضع كامل ثقتها في بقية فرق الألعاب الأخرى التي دائما ما تكون صديقة للألقاب، إما كتوجه أو منافسة.

مشاركون منذ الانطلاقة

فرضت 6 فرق نفسها في دوري المحترفين منذ انطلاقته الرسمية في موسم 2008 / 2009، ولم تتذوق طعم الهبوط، رغم أن من بينها فريقا لامس الهبوط مرتين.

وشاركت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب والرائد في جميع النسخ الماضية.

ونجا الرائد من الهبوط مرتين، الأولى موسم 2009 / 2010 بعد إعلان إلغاء الهبوط في اللحظات الأخيرة بسبب زيادة فرق الدوري، والثانية موسم 2018 / 2017 بعد أن فاز في مباريات الملحق واستمر في الدوري.

أسباب الهبوط سريعا لدوري الأولى







عدم الاستفادة من الدروس



قلة خبرات الإدارة والأجهزة العاملة



سوء التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية



إتمام تعاقدات مع لاعبين محليين غير قادرين على الإضافة



الحرب المستمرة من خارج أسوار النادي ضد العاملين في المجلس



عدم رسم خطة إعداد مناسبة للموسم



عدم وضع أهداف محددة



غياب الطموح والاكتفاء بالمشاركة فقط



قلة الدعم المادي



التنازل عن لاعبين مؤثرين



الهابطون طوال تاريخ دوري المحترفين