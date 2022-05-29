ماني يعتزم الرحيل عن ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتواصل النقاش حول رحيل النجم السنغالي الدولي ساديو ماني عن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني أمس الأول.

وكتبت صحيفة «جارديان» الإنجليزية أمس، أن ماني (30 عاما) قرر الرحيل عن الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب في الصيف المقبل.

وأثيرت تكهنات أخيرا وأشارت إلى احتمال انتقال ماني إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وخسر ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأول بعد فوز ريال مدريد عليه بهدف نظيف.

يذكر أن عقد ماني مع ليفربول لا يزال مستمرا لمدة عام آخر.

ونصح ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول بعدم رحيل ماني عن النادي الإنجليزي، وقال جيرارد (مدرب أستون فيلا الحالي) إن المصري الدولي محمد صلاح زميل ماني قال إنه سيبقى في الفريق.

وأضاف جيرارد «أعرف أن هناك بعض الضوضاء حول ماني، لكن لماذا يفترض أنهما يرغبان (ماني وصلاح) في الرحيل عن الفريق طالما أنهما يعرفان أنهما سيكونان قادرين على المنافسة آخر الموسم؟».