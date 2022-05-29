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16 ناديا بممتاز الناشئين لليد

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- بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، رفع عدد أندية الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، من 10 أندية إلى 16 ناديا، اعتبارا من الموسم المقبل.

وتهدف زيادة عدد الأندية إلى رفع عدد المباريات التي يخوضها اللاعب الناشئ، وتوسيع مشاركات العديد من المناطق في دوري الناشئين، بالإضافة لدعم جهود الأندية للاهتمام بقطاع الناشئين، وزيادة عدد اللاعبين المسجلين في الأندية.

يذكر أنه تم الإبقاء على فرق الموسم الماضي كاملة بما فيها الناديان الهابطان (الصفا والابتسام) اللذان استفادا من قرار زيادة الفرق، بالإضافة للصاعدين من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق (الترجي والعمران)، كما رافقهم بعد قرار الزيادة أندية (القادسية والحزم والهلال وحراء) الحاصلين على المراكز من الثالث حتى السادس في بطولة المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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