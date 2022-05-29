16 ناديا بممتاز الناشئين لليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، رفع عدد أندية الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، من 10 أندية إلى 16 ناديا، اعتبارا من الموسم المقبل.

وتهدف زيادة عدد الأندية إلى رفع عدد المباريات التي يخوضها اللاعب الناشئ، وتوسيع مشاركات العديد من المناطق في دوري الناشئين، بالإضافة لدعم جهود الأندية للاهتمام بقطاع الناشئين، وزيادة عدد اللاعبين المسجلين في الأندية.

يذكر أنه تم الإبقاء على فرق الموسم الماضي كاملة بما فيها الناديان الهابطان (الصفا والابتسام) اللذان استفادا من قرار زيادة الفرق، بالإضافة للصاعدين من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق (الترجي والعمران)، كما رافقهم بعد قرار الزيادة أندية (القادسية والحزم والهلال وحراء) الحاصلين على المراكز من الثالث حتى السادس في بطولة المملكة.