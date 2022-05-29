الأخضر الشاب يخسر أمام الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما من منتخب الأرجنتين 0/ 1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب لاتر دي تينيغي في افتتاح بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، التي تأتي ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.

ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة ضمت: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، محمد برناوي، وليد عياش، سويلم المنهالي، عبدالله العنزي، حسن سفياني، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر، يزيد جوشان.

ويعاود الأخضر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب فرنسا الأربعاء المقبل بالجولة الثانية من البطولة، على أن يلاقي منتخب بنما في الرابع من يونيو المقبل في ختام دور المجموعات.