شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائمة الشرف لأبطال الجونة للاسكواش فى 9 نسخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض منظمو بطولة الجونة الدولية للاسكواش أرشيف صور الأبطال السابقين للبطولة على مدار تسع نسخ سابقة، وذلك على هامش النسخة العاشرة المقامة حاليا وحتى الثالث من يونيو المقبل.

وشهد المعرض صورا لجميع الأبطال السابقين وأبرزهم، محمد الشوربجي وعلي فرج ومروان الشوربجي ورنيم الوليلي ونور الشربيني.

بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش PSA، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط، وهذا العام تقوم البطولة بمشاركة 96 لاعباً من 21 دولة للتنافس علي جائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش.