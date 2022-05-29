شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعرض أرقام الأهلي والوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت صفحة دورى أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أرقام الأهلى والوداد المغربى في بطولة دورى أبطال أفريقيا حتى الوصول إلى المباراة النهائية، التى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، إنفوجراف لمشوار الأهلى والوداد في البطولة معلقة عليه: " لأهلي × الوداد.. أرقام كلا الفريقين خلال دوري أبطال أفريقيا 2021/2022".

واختتم الأهلى تدريباته مساء الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء الإثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بفريق وفاق سطيف الجزائرى في نصف النهائي، وفى المقابل وصل الوداد المغربى للنهائى، بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى.

وتضم قائمة الأهلى الحالى 5 لاعبين هزوا شباك الوداد المغربى من قبل، وهم: "رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، حسين الشحات، ياسر إبراهيم"، وكان آخرهم هدف ياسر إبراهيم فى نصف النهائي موسم 2020 فى المباراة التى أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الأهلى 3 /1.