شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يسجل هدف تقدم بيراميدز على المصرى من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز الجنوب أفريقى فخرى لاكاى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد برج العرب، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. عصام ثروت فى حراسة المرمى، فى الدفاع: كريم العراقى - حسن على - فريد شوقى - هيثم العيونى، فى الوسط: عمرو مرعى - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - محمد عنتر، فى الهجوم: ألياس جيلاصى - عمرو موسى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.