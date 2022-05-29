شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يمنح لاعبى إنبى إجازة 3 أيام والعودة للتدريبات الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه راحة 3 أيام من التدريبات الجماعية، عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بالأمس السبت ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود الفريق البترولى إلى التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للاستفادة من فترة التوقف الدولى التي يواجه فيها منتخبنا الوطنى نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وأعلن حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، دعمه لاختيارات إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطنى، للمعسكر المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأكد طولان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إيهاب جلال هو المسئول الأول عن اختياراته، موضحا أنه هو الذى سيحاسب من الجميع حال إخفاقه، مؤكدا أنه لا يصح التدخل في اختياراته لأنه صاحب الحق في ذلك.

ووجه طولان رسالة إلى الجماهير قائلا: "اتركو إيهاب جلال يعمل بكل حرية ادعموه بكل قوة من أجل منتخب مصر ومدرب المنتخب هو الذى سيتحمل المسئولية ساعدوه وساندوه على النجاح مع منتخب مصر".