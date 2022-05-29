شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح لاعبى إيسترن كومبانى إجازة 48 ساعة قبل الاستعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، اللاعبين إجازة 48 ساعة بعد التعادل مع فيوتشر، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وفضل علاء عبد العال منح اللاعبين إجازة قبل بداية الاستعداد لمواجهة الأهلى المؤجلة، والمقرر لها 15 يونيو المقبل، والتي تم تأجيلها بسبب انشغال الأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يخوض اللقاء بدون اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف الدولى.

وتعادل نادى إيسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لمثله، سجل أحمد رفعت هدف التقدم لنادى فيوتشر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء اكتسبها محمد فاروق بعد شد من المدافع محمد صالح، ليترجمها رفعت بنجاح، وتعادل الفلسطينى محمد صالح لإيسترن في الدقيقة 44 من رأسية رائعة، مستغلا تنفيذ ركلة ركنية بإتقان.

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 36 نقطة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، حصدها من 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

فى المقابل، رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.