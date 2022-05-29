شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يواصل استبعاد صالح جمعة من قائمة سيراميكا أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من المباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يشارك اللاعب معه فى أى مباراة رغم شفائه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأعلن أحمد سامي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعباً كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: محمود البدري - سيف تقا - خالد صبحي - علاء عطا - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - محمود نبيل - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - إيفانز منساه

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع، برصيد 29 نقطة.