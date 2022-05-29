شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يواصل استبعاد صالح جمعة من قائمة سيراميكا أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من المباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يشارك اللاعب معه فى أى مباراة رغم شفائه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.
وأعلن أحمد سامي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 20 لاعباً كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو
خط الدفاع: محمود البدري - سيف تقا - خالد صبحي - علاء عطا - أحمد محسن - مصعب البطاط
خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - محمود نبيل - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - إيفانز منساه
خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي
جدير بالذكر أن فريق سيراميكا يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع، برصيد 29 نقطة.
من ناحية أخرى هنأ نادى سيراميكا محمد إبراهيم لاعب الفريق على انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى المبدئية والتي أعلن عنها إيهاب جلال المدير الفني، حيث سينضم للمعسكر المقبل.
ونشر نادى سيراميكا صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها:" محمد إبراهيم.. الساحر يستعيد مكانته الطبيعية"، واستحق إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر عن جدارة، وكشفت أرقامه خلال الموسم الحالي عن كونه الأكثر تميزا بين كل لاعبي خط الوسط في مصر، بلا منازع.
ولعب محمد إبراهيم 19 مباراة في الدوري حتى الآن، وبلغ عدد الدقائق التي شارك فيها 1788 دقيقة، وجاء إجمالي محاولاته التهديفية 26 محاولة، منهم 9 محاولات بين القائمين والعارضة، وسجل 4 أهداف، وصنع كذلك 4 أهداف، بينما بلغ عدد الفرص التي صنعها 41 فرصة تهديفية، وإجمالي عدد تمريراته 935، منها 679 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة التمرير 73 ٪.، وإجمالي المراوغات 114 مراوغة، وهو الأفضل على الإطلاق في دوري هذا الموسم، منها 76 مراوغة صحيحة، بدقة بلغت 67 ٪، كما نجح في استخلاص الكرة 165 مرة.