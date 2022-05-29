شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف جلبت التاريخ.. آخر هدفين حصد بهما الأهلي آخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر تويتر، على استعادة الأهداف التاريخية للنادي الأهلي في نهائيات البطولة والتي ساهمت في حصده للقب الأفريقي، حيث نشرت مقطع فيديو جرافيك عبر تويتر، تضمن هدفين للمارد الأحمر وكتبت "أهداف جلبت التاريخ، وستُخلد بِه، هدفان ساهما في حصد الأهلي لآخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا، هل يُحقق الأهلي للقب الثالث على التوالي".

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلق أي مكاتبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR أثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن مسئولي "الكاف" أكدوا في الاجتماع الفني للمباراة الذي عُقد ظهر اليوم، الأحد، لممثلي النادي الأهلي في ذات الاجتماع علي إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة، فيما سيكون الإثيوبي باملاك تاسيما حكماً لتقنية الفيديو "VAR".

وشهدت الساعات الماضية تناثر أنباء حول تأكيدات من الكاف حول عدم إيقاف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تعطل تقنية الفار، وهو ما نفاه مسئولو الكاف للأهلي خلال الإجتماع الفني للمباراة اليوم.