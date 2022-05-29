شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر من العام الحالي يوم 13 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

ويسعى الزمالك للفوز على الفريق الشرطى من أجل الصعود لدور الـ16 من البطولة المفضلة للجماهير البيضاء من أجل التقدم خطوة في المسابقة، في الوقت الذى يحاول فيه لاعبو الداخلية العائدين للدورى في الموسم المقبل للظهور بشكل مشرف مع مدربهم سيد عيد، خاصة أنهم يخوضوا اللقاء بمعنويات مرتفعة وبأعصاب هادئة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك اللقاء بدون لاعبيه الدوليين، نظرا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 من نفس الشهر، بالإضافة إلى مباراة ودية دولية أمام كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.