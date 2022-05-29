شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المصرى 3 / 1 ويلاحق الزمالك على قمة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، ويزيد أوجاع الفريق البورسعيدى الذى تلقى الهزيمة الرابعة على التوالى.

سجل الأهداف فخرى لاكاى لبيراميدز فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم هيثم العيونى لاعب المصرى بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 74 لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق السماوى، ثم سجل العيونى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 2 / 1، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لبيراميدز فى الدقيقة 91.

وشهدت الدقيقة 61 من عمر المباراة أشهارالحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لمحمد عنتر لاعب المصرى البورسعيدى أثناء خروجه من أرض الملعب لاستبداله، ورغم اشهار البطاقة الحمراء لعنتر إلا أن الحكم محمود البنا أشار بإجراء التبديل وخروج اللاعب ونزول حسين رجب، وبعدها تم تنفيذ ركلة الجزاء التى حصل عليها بيراميدز وسجل منها فخرى لاكاى هدف التقدم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 44 حصدهم من 20 مباراة، بينما جمع الفريق السماوى نقاطه من 21 مباراة، حيث فاز فى 13 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

بينما تجمد رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة 20 نقطة، فى المركز الرابع عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9، وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.