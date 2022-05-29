شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعرض طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت صفحة دورى أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشوار الأهلى في دوري أبطال أفريقيا حتى الوصول إلى المباراة النهائية أمام الوداد المغربى، التى ستقام غدا على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لمشوار الأهلى في البطولة معلقة عليه: "طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم الأهلى تدريباته مساء الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء الإثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلى إن النادى لم يتلق أى مكاتبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR أثناء نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الاهلى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن مسئولي "الكاف" أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عُقد ظهر الأحد، لممثلى النادى الأهلى فى ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة، فيما سيكون الإثيوبى باملاك تاسيما حكما لتقنية الفيديو "VAR".