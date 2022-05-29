شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمد عنتر لحظة استبداله أمام بيراميدز.. والحكم أجرى التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لمحمد عنتر لاعب المصرى البورسعيدى أثناء خروجه من أرض الملعب لاستبداله أمام بيراميدز فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد برج العرب، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ورغم اشهار البطاقة الحمراء لعنتر إلا أن الحكم محمود البنا أشار بإجراء التبديل وخروج اللاعب ونزول حسين رجب، وبعدها تم تنفيذ ركلة الجزاء التى حصل عليها بيراميدز وسجل منها فخرى لاكاى هدف التقدم.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. عصام ثروت فى حراسة المرمى، فى الدفاع: كريم العراقى - حسن على - فريد شوقى - هيثم العيونى، فى الوسط: عمرو مرعى - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - محمد عنتر، فى الهجوم: ألياس جيلاصى - عمرو موسى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.