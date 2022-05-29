شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى قائمة الأهلى هزوا شباك الوداد قبل نهائى أفريقيا.. آخرهم ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النادى الأهلى 5 لاعبين فى قائمته الحالية نجحوا فى هز شباك الوداد المغربى قبل المواجهة المرتقبة مساء الاثنين، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بفريق وفاق سطيف الجزائرى في نصف النهائي، وفى المقابل وصل الوداد المغربى للنهائى بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى.

وتضم قائمة الأهلى الحالى 5 لاعبين هزوا شباك الوداد المغربى من قبل، وهم "رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، حسين الشحات، ياسر إبراهيم"، وكان آخرهم هدف ياسر إبراهيم فى نصف النهائي موسم 2020 فى المباراة التى أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الأهلى 3 /1.

واختتم الأهلى تدريباته مساء الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلى أن النادى لم يتلق أى مكاتبات من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR اثناء نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن مسئولى "الكاف" أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عُقد ظهر الأحد لممثلى النادى الأهلى فى ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، و أن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبى باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو "VAR".