شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بتنظيم مسابقات الناشئين والبراعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الدوري رسميًا بمواعيد بطولات الشباب والناشئين للموسم المقبل، وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، "سيتم تنظيم بطولات الجمهورية 2001، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 كما سيتم تنظيم بطولات الأفرع للمواليد السابق ذكرها كم سيتم تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010، 2011 ، 2012 ، 2013.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه للأندية أنه سيتم إخطارهم بكيفية تنظيم هذه المسابقات وكذلك مهرجانات البراعم في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.