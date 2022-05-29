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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بتنظيم مسابقات الناشئين والبراعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الدوري رسميًا بمواعيد بطولات الشباب والناشئين للموسم المقبل، وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، "سيتم تنظيم بطولات الجمهورية 2001، 2003 ، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 كما سيتم تنظيم بطولات الأفرع للمواليد السابق ذكرها كم سيتم تنظيم مهرجانات البراعم لمواليد 2010، 2011 ، 2012 ، 2013.
وأكد اتحاد الكرة في خطابه للأندية أنه سيتم إخطارهم بكيفية تنظيم هذه المسابقات وكذلك مهرجانات البراعم في أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.
ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا غدا، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.
ويعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، ومن المقرر أن تضم القائمة 25 لاعبا.
خطاب اتحاد الكرة