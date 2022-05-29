شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتصدر قائمة هدافى الأهلى أمام الوداد المغربى قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، قائمة هدافى الفريق أمام الوداد المغربى تاريخياً، قبل المواجهة المرتقبة مساء الاثنين، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ونجح 13 لاعبا فى صفوف الأهلى فى هز شباك الوداد المغربى خلال العشر مواجهات السابقة، ويتقدمهم مؤمن زكريا الذى سجل هدفين، وضمت قائمة هدافى الأهلى أمام الوداد كلا من: "عماد متعب، وائل جمعة، دومينيك دا سيلفا، محمد ناجى جدو، رامى ربيعة، مؤمن زكريا "هدفين"، جونيور أجايى، محمد مجدى أفشة، على معلول، مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم".

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلى إن النادى لم يتلق أى مكاتبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR أثناء نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن مسئولى "الكاف" أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عُقد ظهر الأحد، لممثلى النادى الأهلى فى ذات الاجتماع، على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبى باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو ."VAR".