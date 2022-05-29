شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر عن لاعبة الاسكواش المحجبة: أتاحت الفرصة لنشر اللعبة فى فئة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، على لاعبة ماليزيا أيفا أزمان، عقب المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وقالت نوران، فى تصريحات صحفية عقب المباراة التى انتهت بفوز نوران بنتيجة 3/0، أحيي أيفا أزمان لاعبة ماليزيا لأنها اللاعبة المحجبة الوحيدة فى اللعبة، وتعتبر قدوة لكثير من اللاعبات اللاتي يرغبن فى ممارسة الاسكواش بشكل مختلف.

وأضافت نوران عن خسارتها للقب بطولة العالم أمام نور الشربيني، الموسم طويل وصعب، خسرت بطولة العالم لكن توجت بالكثير من البطولات أيضا، ومن الصعب أحصد كل البطولات فى موسم واحد.

وفازت نوران جوهر على منافستها أيفا أزمان فى مباراة دور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-4, 11-3.

وتقام منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتى تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة من 27 مايو الجارى حتى 3 يونيو المقبل.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش.