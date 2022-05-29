شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يدعم صفوفه بحارس دكرنس استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الترسانة مع عمر ساجد حارس مرمى دكرنس لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، فى إطار خطة الإدارة الزرقاء فى تدعيم حراسة المرمى بعد المستوى المتذبذب الذى ظهر عليه حراس مرمى الترسانة خلال الموسم الحالي وإحراز العديد من الأهداف في شباك الشواكيش .

يذكر أن الترسانة كان يتمتع بحراس مرمى على مستوى عال، آخرهم مصطفى مخلوف الذى انتقل للأهلى مقابل 950 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يستغنى الترسانة عن إسلام محمد حارس الفريق الذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم ينل ثقة الجهاز الفني ، بالإضافة لرحيل على فرج بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.