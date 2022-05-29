شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى وبيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز، التى تجمعهما حالياً باستاد برج العرب، فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهدت بداية الشوط الأول ضغطا مكثفا من فريق بيراميدز، ومحاولات عديدة من أجل تسجيل هدف التقدم، وبعد الدقيقة 15 بدأ المصرى يدخل فى أجواء المباراة ليصبح ندًا قويًا للفريق السماوى، حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وضم تشكيل المصرى كلاً من.. عصام ثروت فى حراسة المرمى، فى الدفاع: كريم العراقى - حسن على - فريد شوقى - هيثم العيونى، فى الوسط: عمرو مرعى - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - محمد عنتر، فى الهجوم: ألياس جيلاصى - عمرو موسى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.