شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى "إنبى" يدخل حسابات الأهلى والزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى شلبى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اهتمامات الأهلى والزمالك للحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية، خصوصا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتقديمه أداء فنيا رائعا لفت أنظار القطبين.

وكشف مصدر أن مصطفى شلبى تلقى اتصالات من الأهلى الزمالك أبدوا فيها رغبتهما بضم اللاعب فى الميركاتوا الصيف، مؤكدا أن اللاعب رحب بهذا التواصل من القطبين وأبلغهما أنه يتشرف بالدفاع عن ألوان الأهلى والزمالك.

وكان مصطفى شلبى عبر عن سعادته باختياره ضمن القائمة المبدئية التي أعلن عنها إيهاب جلال المدير الفني استعدادا لمعسكر المنتخب المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ووصف شلبى خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” شعور انضمامه للمنتخب بأنه لا يوصف خصوصا أنه جاء بعد جهد كبير، لافتا إلى أنه سيسعى إلى إثبات جدارته بهذا الاختيار وأنه سيكون على قدر المسئولية.

أضاف شلبي:" كنت أعمل دائما على تجديد طموحي في البداية تمنيت اللاعب في الممتاز عندما كنت في الدرجة الرابعة وعندما تحقق ذلك اجتهدت على نقطة الوصول إلى المنتخب الوطنى حتى أكرمنى الله من فضله".

وواصل:""من 4 سنوات لعبت في الدرجة الرابعة مع نادي مركز شباب بني مر، ثم انتقلت لبترول أسيوط شاركت مع الفريق وساهمت في التأهل للدرجة الثانية ثم انضممت لإنبي منذ بداية الموسم الماضي، وهذا هو الموسم الثاني لي مع الفريق".