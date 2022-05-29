شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على المصرى بالسلوم بثنائية نظيفة في مجموعة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى سبورتنج فوزًا مهمًا على نادى المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

بهذا الفوز رفع نادى سبورتنج رصيده إلى 39 نقطة ليرتقى إلى المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحرى، فيما توقف رصيد المصرى بالسلوم عند النقطة 42 في المركز الثامن.

وجاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة والعشرين كالتالى..

سبورتنج 2/ 0 المصرى بالسلوم

المنصورة 2/ 0 الزرقا

حرس الحدود 1 /2 دكرنس

ألعاب دمنهور 0 / 3 بلدية المحلة

كفر الشيخ 2/2 بايونيرز

الحمام 1/ 1 المجد السكندرى

أبو قير للأسمدة 3/ 2 الأوليمبى

صيد المحلة 5/ 0 الرجاء

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى بعد مواجهات الأسبوع الـ29..

1 حرس الحدود 59

2 دكرنس 53

3 الأوليمبى 51 نقطة

4 أبو قير للأسمدة 48

5 بلدية المحلة 48

6 كفر الشيخ 47

7 المجد السكندرى 44

8 المصرى للسلوم 42

9 سبورتنج 39

10 بايونيرز 39

11 المنصورة 38

12 الحمام 35

13 ألعاب دمنهور 28

14 الزرقا 22

15 الصيد بالمحلة 17

16 الرجاء 5