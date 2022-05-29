شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة فيوتشر وإيسترن كومبانى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادى إيسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمتباستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

سجل أحمد رفعت هدف التقدم لنادى فيوتشر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء اكتسبها محمد فاروق بعد شد من المدافع محمد صالح، ليترجمها رفعت بنجاح، وتعادل الفلسطينى محمد صالح لإيسترن في الدقيقة 44 من رأسية رائعة مستغلا تنفيذ ركلة ركنية بإتقان.

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 36 نقطة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، حصدها من 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

فى المقابل، رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.