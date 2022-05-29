شكرا لقرائتكم خبر عن 1350 لاعبا بمسابقات الأولمبياد الخاص فى القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد غدا، الاثنين، ملاعب نادي مدينة نصر للطرق والكباري فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصرى لفرع القاهرة الكبري فى رياضات كرة القدم وكرة السلة والبوتشي ورفع الأثقال وتنس الطاولة وألعاب القوي .

وأكد هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن تلك الألعاب ضمن أكبر أحداث المحلية للأولمبياد الخاص المصري على مستوي الجمهورية بعد الألعاب الوطنية، مشيرا إلى أنها تعد أكبر تجمع رياضي للاعبين ذوي الإعاقة الفكرية علي مستوي محافظتي القاهرة والجيزة حيث ستشهد مشاركة اكثر من 1350 لاعب ولاعبة من 110 هيئة مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة .

من جانبه أكد عمرو محيى الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات، أن تلك الألعاب هى المؤهلة للألعاب الوطنية 2022 ، والمؤهلة إلى الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 .

وعن الاستعدادات أشار الطحاوي إلي أن اللجنة المنظمة للألعاب استعدت بكامل طاقتها لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاعبين ، مشيرا إلي مشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري والإسعاف المصري في علميات التأمين الطبي علي اللاعبين المشاركين ومشاركة كلية طب الفم والأسنان بكشف صحي علي أسنان اللاعبين المشاركين من خلال عربة مجهزة متنقلة .