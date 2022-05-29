شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة البنك الأهلى وسيراميكا غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباراة غدا، الاثنين، فى الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مباراة واحدة بين البنك الأهلى وسيراميكا باستاد بتروسبورت فى السادسة والنصف مساء الاثنين.

ويدير محمد الحنفى مباراة سيراميكا والبنك الأهلى ويعاونه كل من أحمد الفار وطارق مصطفى وحمادة القلاوى، فيما سيتواجد هشام القاضى كحكم فيديو ويعاونه محمد الشناوى كحكم مساعد فيديو.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا غدا، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، ومن المقرر أن تضم القائمة 25 لاعبا.