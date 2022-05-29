شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى وجيلاصى يقودان هجوم المصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المصرى كلاً من..

عصام ثروت فى حراسة المرمى.

فى الدفاع: كريم العراقى - حسن على - فريد شوقى - هيثم العيونى.

فى الوسط: عمرو مرعى - أحمد الشيخ - أحمد شوشة - محمد عنتر.

فى الهجوم: ألياس جيلاصى - عمرو موسى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.